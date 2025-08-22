МИД Словакии: Братислава обеспокоена повреждением «Дружбы» у белорусской границы

Случившееся может серьезно повлиять на поставки нефти на словацкий нефтеперерабатывающий завод

Фото: Динар Фатыхов

Министерство иностранных дел Словакии выразило серьезную обеспокоенность в связи с атакой ВСУ на нефтепровод «Дружба», заявив о неприемлемости любой угрозы энергетической безопасности страны. Инцидент, произошедший у белорусских границ, может оказать существенное влияние на поставки нефти в республику.

— Любая угроза энергетической безопасности нашей страны является неприемлемой, — заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар, слова которого приводит РИА «Новости».

В МИД Словакии подчеркнули, что в результате ночной атаки были нанесены серьезные повреждения нефтепроводу «Дружба». Точный размер ущерба пока не установлен. В ведомстве отметили, что случившееся может серьезно повлиять на поставки нефти на словацкий нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Рената Валеева