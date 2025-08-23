Новости бизнеса

Депутат Казгордумы Булат Ахметгараев переписал свой бизнес

18:25, 23.08.2025

Контрольный пакет казанского застройщика «СМП «Портал» перешел к московскому АО «Группа «Логос» — компании-консультанту по бизнесу и управлению.

Депутат Казгордумы Булат Ахметгараев переписал свой бизнес
Фото: скриншот аккаунта Б.Ахметгараева в Вконтакте

Структурные изменения произошли в строительной компании «СМП «Портал», принадлежащей казанскому застройщику и депутату городской думы от ЛДПР Булату Ахметгараеву. Бизнесмен переоформил свои активы на московское НАО «Группа «Логос», созданное два года назад в столице России.

За 11 лет работы компания накопила портфель госконтрактов почти на 15 млрд рублей. Среди реализованных проектов — реконструкция значимых объектов Казани: стадиона «Ак Барс Арена», Дворца единоборств «Ак Барс», стадиона «Динамо» и кинотеатра «Мир».

Новый этап в истории компании связан с московскими проектами. «СМП «Портал» ведет работы по капитальному ремонту столичных геронтологических центров «Западный» и «Очаково-Матвеевское», а также планирует обновление центра «Восточный».

Наталья Жирнова

