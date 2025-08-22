Почти 900 школ Татарстана получат новые кабинеты труда и ОБЖ на 285 млн рублей

104 млн рублей из общей суммы будет выделено из федерального бюджета, а 181 млн рублей — из республиканского бюджета

Фото: Динар Фатыхов

К 2027 году почти 879 школ Республики Татарстан будут оснащены новыми кабинетами труда и основ безопасности и защиты Родины. На эти цели будет направлено 285 млн рублей. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на августовском педагогическом совещании.

— До 2027 года нам предстоит оснастить почти 900 школ новыми кабинетами труда и основ безопасности и защиты Родины. На эти цели из консолидированного бюджета республики будет направлено 285 млн рублей. Уважаемый Рустам Нургалиевич, благодарим вас за такую серьезную поддержку, — заявил Ильсур Хадиуллин, обращаясь к Минниханову.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Согласно данным, представленным Министерством образования и науки РТ, 104 млн рублей из общей суммы будет выделено из федерального бюджета, а 181 млн рублей — из республиканского бюджета.



Рената Валеева