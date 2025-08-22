Татарстан получил дополнительные 474,3 млн рублей на благоустройство территорий

Фото: Артем Дергунов

Шесть проектов из Татарстана стали победителями во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, получив в общей сложности 474,3 млн рублей на их реализацию. Об этом сообщает Институт развития городов республики.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоялось в Казани в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений».

— В X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды шесть из 16 заявок-участниц от Татарстана выиграли. Суммарно республика получила 474,3 млн рублей федерального гранта на реализацию новых общественных пространств, — говорится в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Обновленные общественные пространства появятся в республике в 2026—2027 годах.

Благодаря расширению участия впервые одержали победу заявки из села Высокая Гора, поселков городского типа Аксубаево и Алексеевское. Среди победителей также города Кукмор, Тетюши и Мензелинск.



Рената Валеева