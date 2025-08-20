Венгрия: Россия восстановила поврежденный Украиной нефтепровод «Дружба»
«Это не наша война. Венгрия не должна в ней участвовать!» — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» возобновлены после того, как Россия устранила повреждения, нанесенные в результате украинской атаки. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто во вторник в своей соцсети X.
— Нефтяные поставки по нефтепроводу «Дружба» восстановлены после украинской атаки два дня назад. Я поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за быстрый ремонт, — написал Сийярто.
Министр также выразил надежду на то, что Киев больше не будет наносить удары по этому важнейшему нефтепроводу:
— Мы ожидаем, что Украина больше не будет наносить удары по этому важнейшему нефтепроводу. Это не наша война. Венгрия не должна в ней участвовать!
Напомним, что в понедельник стало известно об ударе ВСУ по одной из подстанций нефтепровода «Дружба», обеспечивающего прокачку нефти в Венгрию и Словакию. Петер Сийярто возложил ответственность за приостановку поставок российской нефти на Киев.
18 августа сообщалось о прекращении поставок российской нефти и в Словакию.
