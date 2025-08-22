В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали пять пожаров
Спасатели совершили семь выездов по ложным вызовам
Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки, 21 августа, выезжали на тушение пяти пожаров, три из которых произошли в жилом секторе. Об этом пишет ГУ МЧС России по Татарстану.
Помимо пожаров, спасатели совершили семь выездов по ложным вызовам, шесть раз взаимодействовали с другими службами и семь раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
20 августа подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали четыре пожара.
