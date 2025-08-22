В Татарстане за сутки пожарные ликвидировали пять пожаров

Спасатели совершили семь выездов по ложным вызовам

Фото: Динар Фатыхов

Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки, 21 августа, выезжали на тушение пяти пожаров, три из которых произошли в жилом секторе. Об этом пишет ГУ МЧС России по Татарстану.

Помимо пожаров, спасатели совершили семь выездов по ложным вызовам, шесть раз взаимодействовали с другими службами и семь раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

20 августа подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали четыре пожара.



Рената Валеева