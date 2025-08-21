В Татарстане за сутки пожарные подразделения ликвидировали четыре пожара

Пожарные совершили 10 выездов по ложным вызовам

20 августа подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали четыре пожара, один из которых произошел в жилом секторе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

Помимо этого, пожарные совершили 10 выездов по ложным вызовам и семь раз выезжали для взаимодействия с другими службами.

Шесть раз подразделения привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Сообщается, что на водных объектах республики происшествий за прошедшие сутки зафиксировано не было.

За 19 августа, сотрудники Государственной противопожарной службы Татарстана среагировали на пять пожаров.

Рената Валеева