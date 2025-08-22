Новости общества

Средства ПВО уничтожили 54 украинских беспилотника над восемью российскими регионами

08:17, 22.08.2025

Наибольшее количество БПЛА было сбито над Брянской областью — 19

Фото: Реальное время

Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 54 БПЛА самолетного типа над восемью регионами России, сообщили в Минобороны.

— В течение прошедшей ночи, с 23.00 мск 21 августа 2025 года до 7.00 мск 22 августа 2025 года, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении ведомства.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Согласно данным Минобороны, наибольшее количество БПЛА было сбито над Брянской областью — 19. Также были уничтожены:

  • 11 — над Волгоградской областью;
  • восемь — над Ростовской областью;
  • семь — над Воронежской областью;
  • по три — над Белгородской и Орловской областями;
  • по два — над территорией Курской области;
  • один — над Крымом.

Вчера сообщалось, что из-за падения беспилотника в Воронежской области произошла задержка в движении 71 поезда дальнего следования. Накануне, по данным Минобороны, средствами ПВО были сбиты три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 117 БПЛА самолетного типа.

Рената Валеева

