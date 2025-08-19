Новости общества

Российские силы ПВО за сутки сбили 117 украинских беспилотников и четыре авиабомбы

13:29, 19.08.2025

Позавчера их было 141

Фото: Дарья Пинегина

Авиация и артиллерия Вооруженных сил России нанесли удары по складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, цеху сборки БПЛА дальнего действия, а также по позициям украинских формирований и иностранных наемников. Об этом во вторник сообщило Минобороны.

Согласно сообщению, средства противовоздушной обороны сбили три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 117 БПЛА самолетного типа.

17 августа уничтожили 141 беспилотный летательный аппарат и четыре управляемые авиационные бомбы.

