Российские силы ПВО за сутки сбили 117 украинских беспилотников и четыре авиабомбы
Позавчера их было 141
Авиация и артиллерия Вооруженных сил России нанесли удары по складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, цеху сборки БПЛА дальнего действия, а также по позициям украинских формирований и иностранных наемников. Об этом во вторник сообщило Минобороны.
Согласно сообщению, средства противовоздушной обороны сбили три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 117 БПЛА самолетного типа.
17 августа уничтожили 141 беспилотный летательный аппарат и четыре управляемые авиационные бомбы.
