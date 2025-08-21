Новости общества

22:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Из-за падения БПЛА задерживается 71 поезд, в том числе рейсы в Казань

21:12, 21.08.2025

Проблемы с движением вызваны нарушением работы контактной сети на участке Россошь — Сохрановка

Из-за падения БПЛА задерживается 71 поезд, в том числе рейсы в Казань
Фото: Динар Фатыхов

Из-за падения беспилотника в Воронежской области задерживается 71 поезд дальнего следования. Это затронуло и маршруты, ведущие в Казань, сообщает пресс-служба РЖД.

Изменения в расписании касаются:

  • поезд №24 Москва — Казань отправится 22 августа не раньше 01:00 вместо запланированного 21 августа в 23:10;
  • поезд №42 Москва — Саранск также изменит время отправления: он покинет Казанский вокзал 22 августа не ранее 00:00, вместо 21 августа в 21:50.

Проблемы с движением вызваны нарушением работы контактной сети на участке Россошь — Сохрановка. Максимальная задержка может достигать 5,5 часа. Пассажиров, чьи поезда задерживаются на 4 часа и более, обеспечивают питанием.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также