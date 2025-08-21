Из-за падения БПЛА задерживается 71 поезд, в том числе рейсы в Казань
Проблемы с движением вызваны нарушением работы контактной сети на участке Россошь — Сохрановка
Из-за падения беспилотника в Воронежской области задерживается 71 поезд дальнего следования. Это затронуло и маршруты, ведущие в Казань, сообщает пресс-служба РЖД.
Изменения в расписании касаются:
- поезд №24 Москва — Казань отправится 22 августа не раньше 01:00 вместо запланированного 21 августа в 23:10;
- поезд №42 Москва — Саранск также изменит время отправления: он покинет Казанский вокзал 22 августа не ранее 00:00, вместо 21 августа в 21:50.
Проблемы с движением вызваны нарушением работы контактной сети на участке Россошь — Сохрановка. Максимальная задержка может достигать 5,5 часа. Пассажиров, чьи поезда задерживаются на 4 часа и более, обеспечивают питанием.
