В Пестречинском районе Татарстана произошло ДТП: две женщины погибли

Водитель автомобиля «Киа Рио» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2114»

Сегодня в Пестречинском районе произошло смертельное ДТП у села Пановка, сообщают в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа Рио» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2114». После удара «ВАЗ» врезался в автомобиль «Дэу Нексиа», который двигался в попутном направлении.

В результате аварии две пассажирки «ВАЗ-2114» погибли на месте, еще шесть человек были госпитализированы.

На место происшествия прибыли прокурор Пестречинского района Никита Ананьев и сотрудники правоохранительных органов. Организована проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства происшествия.



Анастасия Фартыгина