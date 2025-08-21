В Пестречинском районе Татарстана произошло ДТП: две женщины погибли
Водитель автомобиля «Киа Рио» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2114»
Сегодня в Пестречинском районе произошло смертельное ДТП у села Пановка, сообщают в пресс-службе прокуратуры Татарстана.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа Рио» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2114». После удара «ВАЗ» врезался в автомобиль «Дэу Нексиа», который двигался в попутном направлении.
В результате аварии две пассажирки «ВАЗ-2114» погибли на месте, еще шесть человек были госпитализированы.
На место происшествия прибыли прокурор Пестречинского района Никита Ананьев и сотрудники правоохранительных органов. Организована проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства происшествия.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».