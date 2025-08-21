Пол Маккартни анонсировал выход нового сборника The Beatles

Выход нового сборника британской рок-группы The Beatles под названием «Anthology 4» выйдет осенью

Пол Маккартни объявил о выходе нового сборника британской рок-группы The Beatles под названием «Anthology 4», который выйдет осенью. Вместе с этим будет выпущена расширенная версия документального сериала «Антология The Beatles», впервые показанного в 1995 году, сообщил артист в своих соцсетях.

Сборник «Anthology 4», по словам Маккартни, станет «Историей The Beatles их собственными словами» и будет доступен на Disney+. Он будет состоять из 13 демо-версий, сессионных записей и ранее не издававшихся треков. Это будет первая новая работа группы почти через 30 лет после релиза первых трех частей антологии.

Расширенный сериал получит новый эпизод с ранее не публиковавшимися кадрами о Маккартни, Джордже Харрисоне и Ринго Старре.

The Beatles остаются одним из самых успешных музыкальных коллективов в мире. По версии Rolling Stone, группа занимает первое место среди величайших исполнителей всех времен. Число проданных копий их альбомов превышает 600 миллионов. Из оригинальных участников группы в живых остались только Маккартни и Старр.

Последняя песня «Now and Then» была выпущена в ноябре 2023 года и сразу же возглавила британский хит-парад. Трек, над которым работали 45 лет, был записан Джоном Ленноном в 1978 году, а затем доработан с помощью технологий искусственного интеллекта.

Анастасия Фартыгина