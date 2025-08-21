Столица Татарстана заняла первое место по нарушениям норм пожарной безопасности в учебных заведениях

Фото: Динар Фатыхов

В Казани 57 школ не соответствуют требованиям пожарной безопасности, несмотря на значительные вложения средств. Столица Татарстана занимает первое место по количеству таких учебных заведений. Об этом сообщил Максим Трущин, начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по республике.

Трущин уточнил, что в регионе было выявлено 252 нарушения в 135 школах в ходе подготовки к новому учебному году. Наибольшее число учреждений с проблемами находится в Казани — 57 школ, за столицей следуют Набережные Челны с 32 школами и Лаишевский район с 13 школами.

На протяжении последних пяти лет в татарстанских школах произошло 22 пожара, из которых два — с начала этого года.

Основными причинами возгораний стали нарушения правил эксплуатации электрооборудования, детская шалость и неосторожное обращение с огнем.

В новом учебном году в Татарстане откроются 3 307 образовательных учреждений, в том числе 1 620 школ, из которых две новые на 2 448 мест. Ожидается, что в первом классе начнут обучаться более 49 тысяч детей, а общее число учащихся достигнет 521 тысячи.

Анастасия Фартыгина