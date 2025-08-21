Казанский УНИКС подписал действующего чемпиона Евролиги Дайшона Пьера

Соглашение с Пьером рассчитано на один год

Баскетбольный клуб УНИКС объявил о подписании контракта с канадским форвардом Дайшоном Пьером. 31-летний игрок (198 см, 104 кг) последние пять сезонов провел в «Фенербахче», с которым стал чемпионом Евролиги. Соглашение с Пьером рассчитано на один год, сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее www.sports.ru писал, что канадцем заинтересовался краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань». Пьер должен был стать шестым легионером в составе «Локо».



Дайшон Пьер родился 17 ноября 1993 года в Уитби, Онтарио. Он стал известен в колледже, играя за «Дейтон Флайерз», а в школьные годы привел команду Anderson Raiders к двум победам на турнире OFSAA в 2011 и 2012 годах. После колледжа он присоединился к летней лиге NBA с «Индиана Пэйсерс».

В «Фенербахче» Пьер подписал контракт 8 июля 2020 года, а затем продлевал его несколько раз. Он стал важным игроком команды в прошлом сезоне, набирая в среднем 3,3 очка, 2,3 подбора и 0,9 передачи за матч.

Дайшон помог «Фенербахче» выиграть второй чемпионат Евролиги 25 мая 2025 года в Абу-Даби. После пяти успешных сезонов с шестью титулами он 7 июля 2025 года покинул турецкий клуб.

— Я очень рад начать новую главу в карьере с УНИКСом и надеюсь, что смогу помочь команде добиться больших успехов, — поделился Пьер.

Анастасия Фартыгина