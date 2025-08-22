Сегодня в Татарстане ожидается до +25 градусов
Будет переменная облачность, местами кратковременный дождь
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5—10 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Утром в Татарстане температура составит порядка +14 градусов. Днем ожидается от +20 до +25 градусов.
