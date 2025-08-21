В Татарстане установлен минимальный потреббюджет на II квартал 2025 года
Теперь он составляет 28 160 рублей
Кабмин Татарстана утвердил минимальный потребительский бюджет на второй квартал 2025 года. Теперь он составляет 28 160 рублей. Это решение направлено на поддержку граждан и улучшение социальных стандартов в республике.
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление.
Это решение принято в соответствии с законом Татарстана «О минимальном потребительском бюджете».
Напомним, что в июне в Татарстане повысили потреббюджет на первый квартал 2025 года. Его размер составил 26 482 рубля.
