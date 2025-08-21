Новости общества

В Татарстане установлен минимальный потреббюджет на II квартал 2025 года

17:11, 21.08.2025

Теперь он составляет 28 160 рублей

В Татарстане установлен минимальный потреббюджет на II квартал 2025 года
Фото: Роман Хасаев

Кабмин Татарстана утвердил минимальный потребительский бюджет на второй квартал 2025 года. Теперь он составляет 28 160 рублей. Это решение направлено на поддержку граждан и улучшение социальных стандартов в республике.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление.

Это решение принято в соответствии с законом Татарстана «О минимальном потребительском бюджете».

Напомним, что в июне в Татарстане повысили потреббюджет на первый квартал 2025 года. Его размер составил 26 482 рубля.

Анастасия Фартыгина

