СМУ-88 и RRG подписали контракт о развитии коммерческой инфраструктуры на Новой Портовой

Консалтинговое агентство RRG стало уполномоченным брокером коммерческих помещений в ЖК «Яналиф»

Фото: предоставлено ГК "СМУ-88"

Консалтинговое агентство RRG — один из ведущих игроков рынка коммерческой недвижимости России — стало уполномоченным брокером коммерческих помещений в жилом комплексе «Яналиф» — флагманском проекте реновации Новой Портовой в Казани. Агентство займётся управлением коммерческими площадями, подбирая арендаторов и формируя концепцию торгово-офисной среды так, чтобы наполнение было сбалансированным и соответствовало ожиданиям будущих резидентов комплекса и жителей города.

Здесь появятся объекты ретейла, гастрономии, сервисов, культурных институций и другие форматы арендаторов. Большая часть помещений останется в собственности СМУ-88, что позволит компании последовательно развивать инфраструктуру и наполнять район востребованными сервисами.

«Яналиф» — во многом пионер Новой Портовой, именно этот проект задает некую планку для развития всего района. К тому же в комплексе очень большой объем коммерческих помещений — 20 тысяч «квадратов», и мы хотим, чтобы эта среда была удобной и живой, поэтому к ее формированию привлекли лидеров рынка — RRG», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

Компания RRG работает на рынке коммерческой недвижимости с 2005 года и зарекомендовала себя как один из ведущих экспертов в области консалтинга, геомаркетинга, брокериджа и управления объектами. В портфолио компании — проекты федерального масштаба: «ЗИЛарт» в Москве, концепция доходных домов для правительства Московской области, сотрудничество с РЖД и Московским метрополитеном по развитию вокзалов и транспортных узлов. Среди клиентов — «Сколково», ЛСР, ПИК, «Донстрой», Crocus Group, «Эталон» и другие крупнейшие игроки рынка. RRG неоднократно становилась лауреатом отраслевых премий, включая «Золотой кирпич» Moscow Award, FIABCI Russia, RSCS Awards и другие.

«Мы видим «Яналиф» как задел на качественно иной уровень жизни в Казани. Это не просто жилой проект, а часть масштабной трансформации городской среды, вдохновленной лучшими примерами реновации у воды. Сильная идентичность места, живая набережная, принципы 15-минутного города — все это создает уникальный контекст, в который мы с уважением к месту вписываем коммерческую инфраструктуру», — прокомментировала Светлана Ярова, партнер и директор департамента брокериджа RRG.

Напомним, ЖК «Яналиф» стал первым проектом в рамках реновации заброшенной промзоны под брендом «Новая Портовая». Это одна из крупнейших в стране территорий реновации промзон, где предусмотрено создание общественных пространств, ультрасовременных арт-пространств, торговых галерей, престижных образовательных центров. Визитной карточкой Новой Портовой станет 12-километровая прогулочная набережная. За время строительства «Яналиф» стал обладателем восьми федеральных премий в области архитектуры и строительства, среди которых Urban Awards, Good Innovations, Proestate Awards и другие.

