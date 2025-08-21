Индия запретила онлайн-игры с денежными ставками

Новый закон запрещает денежные игровые сервисы и может привести к сокращению инвестиций и рабочих мест

Парламент Индии принял закон Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025, который запрещает онлайн-игры с денежными ставками, включая рекламу и финансовые операции, связанные с ними. Закон принят обеими палатами и ожидает подписи президента перед вступлением в силу.

Индустрия онлайн-игр с денежными ставками в Индии быстро растет и, по прогнозам, может достичь объема в $3,6 млрд к 2029 году. Среди наиболее пострадавших платформ — Dream11, оцениваемая в $8 млрд, и Mobile Premier League с оценкой в $2,5 млрд; также под угрозой закрытия находятся компании Zupee и Games24X7.

Закон уже вызвал резкую реакцию рынка: акции Nazara Tech упали на 11% в день прохождения закона и еще примерно на 10% на следующий день, при этом Delta Corp показала снижение на 3% и 2% за два дня подряд.

Правительство приводит серьезные аргументы: ориентировочно 450 млн человек теряют почти 20 000 крор ежегодно из-за участия в онлайн-играх с реальными ставками, что служит обоснованием для жесткой регуляции.

Новый закон предусматривает и последствия за нарушение запрета: компании, промоутеры и физические лица могут быть оштрафованы и даже лишены свободы за продолжение деятельности. В числе наказаний — значительные штрафы и до трех лет тюремного заключения.

Артем Гафаров