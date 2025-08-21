Итальянская полиция арестовала подозреваемого во взрыве «Северного потока»

Фото: Максим Платонов

Итальянская полиция арестовала мужчину, подозреваемого в причастности к взрыву трубопровода «Северный поток». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Der Spiegel.

По данным издания, арестованный является гражданином Украины, его имя — Сергей К. Он был задержан в среду вечером в районе Римини. Сообщается, что он разыскивался по общеевропейскому ордеру на арест. Der Spiegel также утверждает, что Сергей К. находился на борту судна, предположительно причастного к взрыву.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал о беспрецедентных разрушениях и невозможности оценить сроки ремонта.

Генпрокуратура России возбудила уголовное дело о международном терроризме. Россия неоднократно запрашивала данные о расследовании взрывов, однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, их так и не предоставили.

Рената Валеева