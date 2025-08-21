Гонщик SMP Racing рассказал, как подготовить автомобиль к осени

Фото: Артем Дергунов

Автогонщик программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр поделился с RT советами о том, на что обратить внимание при подготовке автомобиля к эксплуатации в осенний период.

По словам эксперта, с осенним понижением температуры возрастает нагрузка на аккумулятор автомобиля.

— Поэтому нужно проверить его заряд мультиметром. На заглушенном автомобиле он должен быть не ниже 12,4 В, при работающем двигателе 13,8—14,4 В, — рассказал Смоляр. В случае отклонений он рекомендует обратиться в сервис для проверки генератора и стартера.

Важно также осмотреть шины на наличие порезов и трещин, а также измерить глубину протектора.

— При снижении температуры до +5…+7 градусов летняя резина теряет эластичность, поэтому менять ее на зимнюю лучше за несколько дней до ожидаемых ночных заморозков, — отметил автогонщик.

Смоляр советует проверить уровень и плотность антифриза в системе охлаждения, а также осмотреть патрубки на предмет трещин и подтеков.

— Для оценки термостата прогревается двигатель. Нижний патрубок радиатора должен нагреваться постепенно, без резкого скачка. Насос проверяют по отсутствию постороннего шума и течи через дренажное отверстие, — пояснил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для тестирования щеток стеклоочистителя включается омыватель.

— При полосах на стекле или скрипе заменяем их. Заливаем омывающую жидкость с температурой замерзания ниже ожидаемой зимней. Тормоза проверяем по толщине колодок (не менее 3 мм) и состоянию дисков (без глубоких канавок). Тормозную жидкость заменяют каждые два года или при содержании влаги более 3% — измеряется тестером, — рассказал эксперт.

Специалист рекомендовал проверить работоспособность фар и сигналов, нанести антикоррозийное покрытие на арки и днище автомобиля, смазать уплотнители дверей силиконовым составом, а замки обработать противообледенительной смазкой.

Рената Валеева