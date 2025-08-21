Более 16 млн объектов недвижимости оформлено в России по «дачной амнистии» с 2006 года

Упрощенный порядок регистрации прав позволяет гражданам избежать бумажной волокиты и судебных разбирательств

Фото: Динар Фатыхов

С 2006 года в России более 16 млн прав собственности в отношении объектов недвижимости были зарегистрированы в упрощенном порядке по «дачной амнистии». Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.

«Дачной амнистией» называют законы, упрощающие оформление документов на жилые и садовые дома, хозяйственные постройки или земельные участки, используемые гражданами для размещения жилого дома.

— Свыше 8,3 млн (52%) прав на земельные участки и отдельные виды зданий и сооружений, в том числе садовые дома, были оформлены до 2011 года, — заявил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, упрощенный порядок регистрации прав позволяет гражданам избежать бумажной волокиты и судебных разбирательств, оказывает положительное влияние на динамику развития индивидуального жилищного строительства и гражданского оборота недвижимости.

— До 1 марта 2031 года при определенных условиях можно оформить в упрощенном порядке права на жилые дома, возведенные до 14.05.1998, и земельные участки под ними, — добавили в ведомстве.

Из более чем 16 млн прав собственности, оформленных по «дачной амнистии», 7,8 млн приходится на земельные участки, 4,7 млн — на индивидуальные жилые дома и 3,5 млн — на садовые дома.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает процедуру оформления в собственность хозяйственных построек на земельных участках и домов, поделенных для проживания нескольких семей.

Рената Валеева