В Татарстане создадут природный заказник «Болото сфагново-верховое»

Кабмин Татарстана опубликовал проект постановления о создании государственного природного заказника «Болото сфагново-верховое» на территории Апастовского района.

Площадь нового заказника составит 55,5 гектара. Это решение направлено на сохранение уникальных природных комплексов, включая сфагново-верховые болота.

В соответствии с федеральным законодательством, постановление было принято по инициативе Государственного комитета Татарстана по биологическим ресурсам. Заказник будет иметь комплексный профиль, что позволит охранять не только сами болота, но и разнообразие флоры и фауны, обитающей в этой экосистеме.

Также предусмотрено утверждение положения о заказнике и графического описания его границ. Государственный комитет по биологическим ресурсам обязан представить проект изменений в Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Татарстана и обеспечить передачу сведений о границах заказника в Кадастровую палату.

Контроль за исполнением постановления возложен на тот же комитет, что подчеркивает важность сохранения природного наследия региона.

Напомним, что сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам провели рейд в заказнике «Чулпан» им. А.П. Пухачева и обнаружили нарушения природоохранного законодательства.



Анастасия Фартыгина