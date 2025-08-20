В Татарстане создадут природный заказник «Болото сфагново-верховое»
Кабмин Татарстана опубликовал проект постановления о создании государственного природного заказника «Болото сфагново-верховое» на территории Апастовского района.
- Площадь нового заказника составит 55,5 гектара. Это решение направлено на сохранение уникальных природных комплексов, включая сфагново-верховые болота.
В соответствии с федеральным законодательством, постановление было принято по инициативе Государственного комитета Татарстана по биологическим ресурсам. Заказник будет иметь комплексный профиль, что позволит охранять не только сами болота, но и разнообразие флоры и фауны, обитающей в этой экосистеме.
Также предусмотрено утверждение положения о заказнике и графического описания его границ. Государственный комитет по биологическим ресурсам обязан представить проект изменений в Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Татарстана и обеспечить передачу сведений о границах заказника в Кадастровую палату.
Контроль за исполнением постановления возложен на тот же комитет, что подчеркивает важность сохранения природного наследия региона.
Напомним, что сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам провели рейд в заказнике «Чулпан» им. А.П. Пухачева и обнаружили нарушения природоохранного законодательства.
