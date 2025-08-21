В Татарстане создали устройство для снижения затрат в нефтедобыче

Использование мягких накладок позволяет надежно фиксировать трубу, исключая прямой контакт металла с ее поверхностью

Фото: Динар Фатыхов

Ученые Передовой инженерной нефтяной школы Высшей школы нефти (ПИНШ ВШН) разработали способ снижения затрат, связанных с высоким риском повреждения стеклопластиковых труб для транспортировки нефти во время их монтажа. На разработку получен патент, сообщает пресс-служба вуза.

Стеклопластиковые трубы широко используются для транспортировки нефтяных эмульсий, однако их монтаж является сложным процессом из-за хрупкости внутреннего слоя трубы, несмотря на прочность внешней оболочки.

Исследователи ПИНШ ВШН отмечают, что традиционные методы сборки трубопроводов могут приводить к механическим повреждениям и утечкам жидкости.

— Сложность в том, что обычные ручные инструменты и стяжные ремни при затяжке могут повредить наружный слой трубы. Эта проблема требует от рабочих высокой точности и повышает риск поломок, — пояснил Ринат Фатхутдинов, инженер группы разработки рабочей конструкторской документации ПИНШ ВШН. Он подчеркнул, что даже незначительная ошибка может потребовать дорогостоящей замены всей трубы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Решением проблемы стало устройство, состоящее из подвижного и неподвижного зажимов, оснащенных мягкими резиновыми элементами для защиты поверхности трубы. Устройство также оборудовано приводом, способным закручивать трубу с заданным крутящим моментом.

Использование мягких накладок позволяет надежно фиксировать трубу, исключая прямой контакт металла с ее поверхностью и сохраняя ее целостность во время монтажа.



По словам специалистов школы, предложенная разработка позволяет увеличить срок службы всей трубопроводной системы, исключить ошибки при монтажных работах и значительно сократить время, затрачиваемое на монтаж.

Рената Валеева