Россия прекратила импорт картофеля из Грузии после девяти месяцев закупок

Россия начала закупки картофеля в Грузии в октябре 2024 года

Фото: Максим Платонов

Россия в июле 2025 года прекратила импорт картофеля из Грузии, который непрерывно осуществлялся в течение девяти месяцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные грузинской статистической службы.

По информации ведомства, Россия начала закупки картофеля в Грузии в октябре 2024 года. В апреле 2025 года импорт достиг своего пика, после чего наблюдалось постепенное снижение объемов.

— В июле же впервые грузинское ведомство не сообщило об экспорте картофеля в Россию, — сказано в материале.



Накануне в Чистопольском районе Татарстана открылся новый завод по переработке и консервированию картофеля под названием «Чисто Фри».

Рената Валеева