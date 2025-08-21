В Палестине заявили об уничтожении Израилем более тысячи мечетей в секторе Газа

С начала конфликта, по различным данным, погибли более 62 тысяч палестинцев и около 1,5 тысячи израильтян

Фото: Динар Фатыхов

Израиль уничтожил более тысячи мечетей и атаковал три христианских церкви в секторе Газа. Об этом заявил РИА «Новости» советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш.

— В секторе Газа уничтожены более тысячи мечетей. Были атакованы три христианских церкви и ряд религиозных школ, — сообщил аль-Хабаш. Он также добавил, что десятки мечетей подвергались нападениям израильской армии и поселенцев на Западном берегу.

Конфликт между Израилем и палестинскими группировками обострился 7 октября 2023 года после массированной ракетной атаки из сектора Газа и проникновения боевиков ХАМАС на территорию Израиля. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи» и объявил о полной блокаде сектора Газа.

С начала конфликта, по различным данным, погибли более 62 тысяч палестинцев и около 1,5 тысячи израильтян. Боевые действия затронули также территорию Ливана и Йемена и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением о создании международной коалиции под эгидой ООН с целью стабилизации ситуации в секторе Газа.

Рената Валеева