Макрон призвал к созданию коалиции для стабилизации ситуации в Газе

Макрон также выразил обеспокоенность планом Израиля

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с предложением о создании международной коалиции под эгидой ООН с целью стабилизации ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает Agence France-Presse, пишет ТАСС.

— Международная коалиция под эгидой ООН должна быть приоритетом, чтобы бороться с терроризмом, стабилизировать Газу, поддержать ее население и создать систему управления, обеспечивающую мир и стабильность, — цитирует агентство заявление французского лидера.

Макрон также выразил обеспокоенность планом Израиля по расширению военной операции и установлению контроля над всей территорией города Газа, назвав это «заранее объявленной катастрофой беспрецедентной тяжести» и «движением в сторону бесконечной войны».

Ранее стало известно, что военно-политический кабинет Израиля одобрил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по расширению операции в палестинском анклаве и взятию под контроль всей территории города Газа.



Рената Валеева