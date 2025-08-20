Новости общества

Верховный суд России подтвердил законность посуточной аренды жилья

21:36, 20.08.2025

Суд отметил, что законодательство позволяет владельцам получать доход от аренды своих жилых помещений без ограничений по срокам

Фото: Реальное время

Верховный суд России признал законной практику посуточной сдачи домов в аренду. Это решение стало результатом рассмотрения дела гражданина, который сдавал свой дом, построенный на земельном участке, сообщили RT на русском.

Суд отметил, что законодательство позволяет владельцам получать доход от аренды своих жилых помещений без ограничений по срокам.

  • Как говорится в сообщении суда: «Суд указал, что законодательство допускает извлечение дохода от сдачи в аренду собственных жилых помещений без оговорок о ее сроках».

Напомним, что Казань заняла второе место среди российских городов-миллионников и популярных туристических направлений по доходности от посуточной аренды жилья.

Анастасия Фартыгина

