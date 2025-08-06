Казань стала второй по доходности от посуточной аренды

Лидером рейтинга стал Геленджик

Фото: Максим Платонов

Казань заняла второе место среди российских городов-миллионников и популярных туристических направлений по доходности от посуточной аренды жилья. По данным аналитического центра «Домклик», для стандартной квартиры площадью 35 квадратных метров этот показатель составляет почти 31,2%.

Лидером рейтинга стал Геленджик, сообщает в своем телеграм-канале руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

Согласно подсчетам «Домклик», после уплаты налогов собственники квартир, сдаваемых посуточно в Казани, могут получать до 1,5 млн рублей в год.

Напомним, что самая большая квартира в ПФО оказалась в Казани: 450 кв. м за 109 млн рублей.



Рената Валеева