В Татарстане выявили нарушения в заказнике «Чулпан»

Фото: Максим Платонов

Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам провели рейд в заказнике «Чулпан» им. А.П. Пухачева и обнаружили нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета республики по биоресурсам.

— Несмотря на наличие информационных аншлагов, указывающих, что можно и что нельзя делать, находятся люди, которые уверены, что им все можно, — отметил начальник заказника Дамир Фатихов.

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

В результате рейда были составлены три административных протокола за проезд и стоянку транспортных средств на охраняемой территории.

Специалисты провели разъяснительные беседы с нарушителями, объясняя важность соблюдения режима охраны природы. Они напомнили, что за такие нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Напомним, что в Татарстане успешно завершили восстановление лесов на площади 1 452 га в рамках регионального проекта «Сохранение лесов». Этот проект является частью федеральной программы «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».



Анастасия Фартыгина