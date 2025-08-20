Россия и Иордания отменили визы для туристов
Согласно новому соглашению, туристы смогут посещать обе страны без виз на срок до 30 дней
МИД России и Иордании подписали соглашение о взаимной отмене виз для туристов. Это произошло 20 августа на встрече Сергея Лаврова и Аймана Сафади, пишет ТАСС.
- Согласно новому соглашению, туристы смогут посещать обе страны без виз на срок до 30 дней. Однако общий срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение года.
Лавров также выразил надежду, что король Иордании Абдалла II примет участие в первом российско-арабском саммите, который пройдет в октябре.
— Мы отметили высокую динамику нашего политического диалога, — отметил он, подчеркивая важность доверительных отношений между Россией и Иорданией.
