Новости общества

19:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Спрос на осенние путешествия из Казани вырос на 71%

18:08, 13.08.2025

Самыми востребованными направлениями среди казанцев этой осенью стали Турция и Египет

Спрос на осенние путешествия из Казани вырос на 71%
Фото: Рената Валеева

Количество туристических путевок с вылетом из Казани осенью 2025 года увеличилось на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитический центр «Слетать.ру», пишет ГТРК «Татарстан».

Самыми востребованными направлениями среди казанцев этой осенью стали:

  • Турция (54% от всех продаж);
  • Египет (18,6%);
  • ОАЭ;
  • Таиланд;
  • Вьетнам.
Реальное время / realnoevremya.ru

Лидерство Турции обусловлено безвизовым режимом, географической близостью и доступными ценами. Стоимость недельного тура на двоих в пятизвездочном отеле начинается от 122 тысяч рублей.

Повышенным спросом пользуется и внутренний туризм, в частности, черноморские курорты, Крым и экскурсионные маршруты Золотого кольца. Среди экзотических направлений жители Казани выбирают Мальдивы, Китай и Казахстан.

Напомним, что власти Татарстана рассматривают возможность открытия прямого авиарейса между Казанью и Чунцином, крупным промышленным центром на юго-западе Китая.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также