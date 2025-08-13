Спрос на осенние путешествия из Казани вырос на 71%

Самыми востребованными направлениями среди казанцев этой осенью стали Турция и Египет

Фото: Рената Валеева

Количество туристических путевок с вылетом из Казани осенью 2025 года увеличилось на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитический центр «Слетать.ру», пишет ГТРК «Татарстан».

Самыми востребованными направлениями среди казанцев этой осенью стали:

Турция (54% от всех продаж);

Египет (18,6%);

ОАЭ;

Таиланд;

Вьетнам.

Реальное время / realnoevremya.ru

Лидерство Турции обусловлено безвизовым режимом, географической близостью и доступными ценами. Стоимость недельного тура на двоих в пятизвездочном отеле начинается от 122 тысяч рублей.

Повышенным спросом пользуется и внутренний туризм, в частности, черноморские курорты, Крым и экскурсионные маршруты Золотого кольца. Среди экзотических направлений жители Казани выбирают Мальдивы, Китай и Казахстан.

Напомним, что власти Татарстана рассматривают возможность открытия прямого авиарейса между Казанью и Чунцином, крупным промышленным центром на юго-западе Китая.

Рената Валеева