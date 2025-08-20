Полиция задержала посредника мошенников, использовавших мессенджер МАХ

Жительница Курска стала жертвой злоумышленников, которые представились сотрудниками государственных органов и обманом выманили у нее 444 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники полиции задержали жителя Шахт Ростовской области, который помог зарубежным мошенникам в их схемах. Задержание провели сотрудники УБК ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из Курска. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Первый случай мошенничества с использованием мессенджера МАХ произошел 14 августа. Жительница Курска стала жертвой злоумышленников, которые представились сотрудниками государственных органов и обманом выманили у нее 444 тыс. рублей. Обман начался с телефонного звонка через новый мессенджер.

Следственный отдел УМВД России по Курску возбудил уголовное дело по факту мошенничества. Полицейские быстро установили личность посредника, который переводил деньги аферистам. Его задержали с помощью сотрудников Росгвардии.

Сейчас правоохранители работают над установлением остальных участников схемы и решают вопрос о мере пресечения для задержанного. Также его проверят на причастность к другим подобным преступлениям.

Благодаря слаженным действиям полиции и банковского сектора похищенные деньги были заблокированы, и мошенникам не удалось ими завладеть. После завершения расследования потерпевшей помогут вернуть средства.

Напомним, что национальный мессенджер MAX преодолел отметку в 18 миллионов пользователей.



Анастасия Фартыгина