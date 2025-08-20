Рашид Рахимов: «Для меня «Спартак» — команда, которая будет бороться за чемпионство»

«Красно-белые» остаются сильным и опасным соперником для «Рубина»

Фото: Артем Дергунов

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов поделился своими ожиданиями от предстоящего матча против московского «Спартака», подчеркнув, что, несмотря на текущую ситуацию в турнирной таблице, «красно-белые» остаются сильным и опасным соперником.

— Скажем так, положение «Спартака» не должно нас вводить в заблуждение. Такие отрезки бывают, и бывают у многих команд. Для меня «Спартак» — это та команда, которая будет бороться за чемпионство, потому что состав, который есть у «Спартака», усиление, которое есть у «Спартака» со скамейки, оно соответствует самому высокому уровню, — заявил Рахимов корреспонденту «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тренер «Рубина» отметил качество игры «Спартака» даже в неудачных матчах:

— Мы видели это по последнему матчу с «Зенитом»: даже сыграв вничью, они ничего не добились, но выглядели очень хорошо. И, конечно же, бывают какие-то определенные стихийные обстоятельства, моменты, когда что-то не получается. Но мы видим: по качеству это очень хорошая команда, поэтому ждем тяжелого матча.

Следующий матч в рамках РПЛ команда Рахимова проведет 23 августа в Казани.

«Рубин» в пяти турах чемпионата набрал десять очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.