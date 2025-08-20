Высокие гости РЕБУСа оценили Дом приемов ASG и Музей частных коллекций

Дворец изящных искусств ASG. Фото: предоставлено пресс-службой ASG

Инновационный проект компании — Дворец изящных искусств ASG — стал победителем конкурса «Ребус: Инновации» в номинации «Наследие». Торжественное награждение состоялось в Присутственных местах Кремля на заседании секции «Общественные пространства и культурное наследие в них».

Заслуженная награда присуждена творческому коллективу компании за проект реставрации Дворца изящных искусств ASG. предоставлено пресс-службой ASG

Одна из организаторов форума — помощник раиса Республики Татарстан Олеся Балтусова отметила, что компания ASG хорошо известна своей деятельностью в сфере сохранения наследия в Казани и Москве и теперь занята реализацией нового знакового проекта. Жюри очень внимательно анализировало заявки участников конкурса, проект ASG набрал наибольшее число баллов, победив в честной борьбе.

В аудитории присутствовало несколько членов жюри, известных архитекторов, членов ВООПИиК, а для церемонии награждения Олеся Балтусова пригласила президента Союза архитекторов России Николая Шумакова.

Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков вручает награду победителям. предоставлено пресс-службой ASG

В ответном слове генеральный директор ASG Роберт Хайруллин поблагодарил жюри за высокую оценку, отметив, что победа в конкурсе — заслуга большого коллектива, все, кто участвует в проекте, — неравнодушные люди, радеющие за восстановление и сохранение наследия. Он уверен: награда послужит мощным стимулом для того, чтобы этот проект в кратчайшие сроки был реализован.

Вечером Дом приемов компании принимал высоких гостей — участников РЕБУСа из Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, Самары и др. В их числе руководители архитектурных мастерских, градостроители, главные архитекторы субъектов РФ, руководители учебных заведений и проектов.

Один из членов жюри Владимир Кудряшев, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, во время экскурсии сказал:

— Сегодня впервые нахожусь в Доме приемов и будущем Дворце изящных искусств, о котором мы слышали в докладе. Я уверен, что во Дворце изящных искусств атмосфера будет еще ярче, чем в Доме приемов. Действительно, аналогов такого проекта в России нет. Объектов у ASG много, работы впереди предстоит тоже много. Главное, что вселяет уверенность в успехе, что вы этим занимаетесь от души, трепетно относитесь к объектам культурного наследия и воплощаете в жизнь самые инновационные проекты. Фасад здания на Карла Маркса, 17 сделан уже давно. Часто, когда проходил мимо, заглядывал в окна, думал, какая же функциональная насыщенность там будет? Теперь стало понятно. И я думаю, что пройдет совсем немного времени, и мы сможем посетить этот прекрасный объект вновь. Я надеюсь, что он будет открытым, в том числе и для туристов. С компанией ASG Минстрой давно знаком. И все, что связано с жилищным строительством, на выставке РЕБУСа было представлено, в том числе ваш проект по развитию «Восточной дуги». Да, вы вкладываетесь в искусство. Однако с землей, строительством, площадками под будущее строительство вы тоже очень плотно работаете. Вы первым делом вложились в противоаварийные работы — все, что необходимо для того, чтобы здание точно не разрушалось, а законсервировалось и стояло, находясь в надежном, безопасном эксплуатационном состоянии.

Альбина Каримова, главный архитектор проекта реставрации Дворца изящных искусств ASG, также отметила уникальность проекта:

— Я считаю проект беспрецедентным, он действительно будет жемчужиной Казани, где воедино сольются архитектура и предметы искусства. Это будет большой подарок городу. Проект уникален и по исполнению, и по масштабам работ, и по интерьерным решениям. И в этом труд большого коллектива: искусствоведы, архитекторы-реставраторы, строители и, конечно же, заказчик, у которого развит вкус и который всех нас направляет. Кого-то выделить одного невозможно. Конечно, такие масштабные проекты можно делать только под хорошим руководством. У нас слаженный коллектив, но интерес нашей работы в том, что мы можем спорить друг с другом, свои идеи доказывать. И в этих спорах у нас рождается этот проект. Как бы мы красиво ни нарисовали, это надо воплотить. И как именно это сделать, нам всегда подскажут строители. Искусствоведы собирают коллекцию, и им, конечно же, хочется как можно больше развесить и установить — и здесь мы их останавливаем. И они что-то убирают, и мы перерисовываем. Такое взаимодействие в рассуждениях, спорах — это продуктивно. У нас нет авторитаризма, у нас и с заказчиком такие же споры, и это нормально.

Главный архитектор проекта Дворца изящных искусств ASG рассказала гостям о ходе реставрационных работ в здании XVIII века. предоставлено пресс-службой ASG

Гости из других городов также охотно делились впечатлениями, удивленные тем, как компании удается удачно развиваться в разных направлениях, реализовывать одновременно несколько масштабных проектов по реставрации.

«Благодарим за возможность вживую прикоснуться и ощутить историю на кончиках пальцев», — делились гости своими впечатлениями. предоставлено пресс-службой ASG

Алина Постовалова, заместитель директора по инновациям НИИ строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук, руководитель Университета Минстроя РФ:

— Это потрясающе. Вызывает восхищение ваше трудолюбие, ваше отношение к делу. Они прослеживаются в каждом уголке здания, в каждом предмете. И все это можно посмотреть, потрогать, ощутить. Экспонатов действительно много, хорошо, чтобы их видели. И интерактивные вещи в музеях нужны, ведь сначала надо посетителя увлечь, начать с ним разговаривать на одном языке. Всегда восхищает, когда люди относятся к своему делу с любовью. Даже приходя впервые, ты ощущаешь здесь себя как дома, без какой-то неловкости, все искренне, а искренность всегда чувствуется…

Александра Кузьмина, вице-президент Союза архитекторов России, первый заместитель руководителя Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, главный архитектор Московской области:

— С глубокой благодарностью к тем людям, которые хранят память места и передают будущему поколению подлинный город предков и которые, бережно сохраняя наследие, идут вперед. Удачи, процветания команде неравнодушных людей!

Представители ГК «Семрен и Монссон» — директор по развитию Андрей Петров и руководитель направления развития бизнеса Анна Рыбаченко:

— Под большим впечатлением от увиденных произведений искусства и объектов истории. Мы поражены уникальностью места и коллекций. Благодарим за возможность вживую прикоснуться и ощутить историю на кончиках пальцев. Нет музеев, где можно потрогать ткани и книги XVIII века. Атмосфера уюта и гостеприимства окутала наш вечер.

Михаил Малыхин, директор по развитию цифровых технологий Setl Group, (Санкт-Петербург):

— Большое спасибо за проделанную кропотливую работу по реставрации огромного количества объектов наследия. Все, что вы сделали, впечатляет и вдохновляет.

Алексей Елизаров, руководитель проектов строительства Setl Group (Санкт-Петербург):

— Я прибыл из Санкт-Петербурга. Я получил истинное культурное наслаждение от посещения всех залов с вашей коллекцией. Я не ожидал, что такие уникальные предметы искусства могут быть так доступны, к книгам можно прикоснуться, и это уникальный неповторимый момент. Моя благодарность сотрудникам и хранителям истории!

Цифровая трансформация — основная тема РЕБУСА 2025 — касается не только сферы материального производства или управления. Гостям Дома приемов ASG продемонстрировали, как они будут использоваться в продвижении искусства.

В заключение приема гостям презентовали книгу «Спасенная красота. Инвестиции во благо!» — об истории восстановления центральной части города и знаменитых пеших прогулках Рустама Минниханова по историческому центру Казани, а также издание «Казанская агломерация: сервейинг и сохранение наследия» — о системной политике правительства республики по развитию территорий и сохранению ОКН. Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, в 2019 году вручивший «Золотой диплом» журналу «Мир искусств», не только явил себя настоящим книгочеем, сразу же начав листать «Спасенную красоту», но и осведомленным поклонником других изданий МИКН ASG, отметив: «Очередное превосходное издание...»

