Бубнов: Рахимов как тренер сильнее Карпина и Слуцкого

Футбольный эксперт Александр Бубнов вновь поделился своим мнением о казанском «Рубине», на этот раз в эфире «Коммент.ФМ».

Бубнов выделил необходимость усиления средней линии команды:

— Им нужен классный плеймекер в середину поля. Центральных защитников у них хватает. С ЦСКА был несчастный случай. Если «Рубин» проигрывает, то Рахимов делает такие замены, которые усиливают игру. У них нет больших проблем.

Эксперт высоко оценил тренерские способности Рашида Рахимова, заявив: «Рахимов, как тренер сильнее Карпина и Слуцкого».

Бубнов также отметил финансовые возможности клуба и способность Рахимова самостоятельно вести селекционную работу: «Денег у Татарстана полно. Республика всегда найдет деньги. Рахимов может один работать за селекционеров. Даку он нашел».

В заключение эксперт выразил уверенность в перспективах «Рубина» в текущем сезоне:

— В этом году они в состоянии бороться за тройку.

«Рубин» в пяти турах чемпионата набрал десять очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Следующий матч в рамках РПЛ команда Рашида Рахимова проведет 23 августа в Казани со «Спартаком».