Бубнов: Рахимов как тренер сильнее Карпина и Слуцкого
Бубнов выделил необходимость усиления средней линии команды
Футбольный эксперт Александр Бубнов вновь поделился своим мнением о казанском «Рубине», на этот раз в эфире «Коммент.ФМ».
Бубнов выделил необходимость усиления средней линии команды:
— Им нужен классный плеймекер в середину поля. Центральных защитников у них хватает. С ЦСКА был несчастный случай. Если «Рубин» проигрывает, то Рахимов делает такие замены, которые усиливают игру. У них нет больших проблем.
Эксперт высоко оценил тренерские способности Рашида Рахимова, заявив: «Рахимов, как тренер сильнее Карпина и Слуцкого».
Бубнов также отметил финансовые возможности клуба и способность Рахимова самостоятельно вести селекционную работу: «Денег у Татарстана полно. Республика всегда найдет деньги. Рахимов может один работать за селекционеров. Даку он нашел».
В заключение эксперт выразил уверенность в перспективах «Рубина» в текущем сезоне:
— В этом году они в состоянии бороться за тройку.
«Рубин» в пяти турах чемпионата набрал десять очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Следующий матч в рамках РПЛ команда Рашида Рахимова проведет 23 августа в Казани со «Спартаком».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».