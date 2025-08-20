Российский ученый предсказал открытие новых спутников Урана после обнаружения 29-го

Открытие 29-го спутника Урана, о котором недавно объявило NASA, едва ли является окончательным, считает старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев. Об этом он сообщил ТАСС.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA ранее сообщило, что телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил 29-й спутник Урана под названием S/2025 U1. Его диаметр оценивается примерно в 10 км. Открытие было сделано научной группой под руководством Юго-Западного научно-исследовательского института (США).

— Уран слишком далек от Земли, и его спутники, особенно небольшие, сложно увидеть даже в крупные телескопы. Телескоп «Джеймс Уэбб» справился с этой задачей, и теперь мы знаем о 29 спутниках Урана. Можно прогнозировать новые открытия: скорее всего, вновь открытый спутник — не последний, — подчеркнул Язев.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Ученый напомнил, что планета Уран была исследована с близкого расстояния около 40 лет назад космическим аппаратом «Вояджер-2».

— Долгое время после этой миссии число известных спутников этой планеты не увеличивалось. Однако прогресс астрономической техники позволяет обнаруживать даже небольшие небесные тела, находящиеся на огромных расстояниях. За последние годы существенно увеличилось число известных спутников Юпитера и Сатурна, теперь к ним добавился Уран. Остается ждать открытий новых спутников Нептуна, — заключил Язев.

Рената Валеева