Телескоп «Джеймс Уэбб» открыл 29-й спутник Урана

Новый спутник получил временное обозначение S/2025 U1

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил ранее неизвестный спутник, вращающийся вокруг Урана, увеличив число известных спутников планеты до 29. Об этом сообщило американское космическое агентство NASA, передает РИА «Новости».

Новый спутник получил временное обозначение S/2025 U1. В дальнейшем Международный астрономический союз (МАС) присвоит ему официальное название.

— Используя космический телескоп «Джеймс Уэбб», группа под руководством Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI) обнаружила ранее неизвестный спутник, вращающийся вокруг Урана, тем самым расширив известное семейство спутников планеты до 29, — говорится в сообщении NASA.

Открытие было сделано в ходе наблюдений, проведенных 2 февраля 2025 года. Диаметр S/2025 U1 составляет всего около 10 километров, что, предположительно, помешало космическому аппарату «Вояджер-2» обнаружить его во время пролета мимо Урана в 1986 году.

Как отмечает ведущий ученый в отделе науки и исследования Солнечной системы SwRI Марьям эль-Мутамид, расстояние спутника от планеты оценивается в 56 тысяч километров, а его орбита располагается вокруг экваториальной плоскости планеты между орбитами спутников Офелия и Бьянка.



Рената Валеева