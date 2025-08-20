В России планируют усилить защиту от интернет-преступников

Власти готовят комплекс мер, где особое внимание уделят защите персональных данных и информированию через операторов связи

Правительство России утвердило план борьбы с киберпреступлениями, направленный на укрепление цифрового пространства и защиту граждан от онлайн-мошенничества. Об этом сообщается на официальном портале Правительства РФ.

Предусмотрено создание системы взаимодействия между правоохранительными органами и операторами связи. Интернет-провайдеры и операторы связи будут обязаны информировать о выявлении признаков преступлений с использованием цифровых технологий. Внесение в правительство соответствующих инициатив планируется к третьему кварталу 2027 года.

Особое внимание уделяется защите персональных данных. Государственные органы разработают новые правила, чтобы строже наказывать за нарушения в этой сфере. В частности, планируют увеличить период, в течение которого нарушителей можно привлечь к ответственности.

Для защиты несовершеннолетних будет создана база данных по предупреждению онлайн-преступлений. Ее формирование планируется завершить ко второму кварталу 2026 года. Также в начале 2027 года в основные мобильные приложения интегрируют модуль информирования граждан о возможных угрозах.

Среди технических мер — создание единого реестра адресов популярных интернет-магазинов, а также разработка алгоритма выявления использования технологий ИИ при совершении киберпреступлений. В реализации плана примут участие все интересанты: от МВД до Центробанка.

Ранее в Госдуме предложили ввести единый номер для сообщений о мошеннических звонках.

Наталья Жирнова