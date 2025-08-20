Татарстан выделил в этом году более 4,6 млн рублей на охрану труда

За четыре месяца 2025 года на производствах Татарстана было зафиксировано 62 случая травматизма.

Фото: Роман Хасаев

В Татарстане на поддержку в сфере охраны труда выделили более 4,6 миллиона рублей из бюджета региона. Об этом сообщается на официальном портале Минфина РТ. Основное направление расходования средств — организация обучающих мероприятий для повышения безопасности на производствах и информирование сотрудников о правилах охраны труда.



По данным республиканского Минтруда, за четыре месяца 2025 года на производствах Татарстана было зафиксировано 62 случая травматизма. При этом 40% происшествий приходится на обрабатывающее производство. Еще 20% случаев связаны с транспортировкой, хранением и электроэнергией.

Ранее в Казани прокуратура направила в суд дело 40-летнего мужчины. Его обвиняют в нарушении правил охраны труда, из-за чего погиб рабочий.

Наталья Жирнова