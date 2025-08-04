В Казани будут судить ответственного за охрану труда, по вине которого погиб рабочий

К самостоятельной работе по уборке строительного мусора на одиннадцатом этаже был допущен официально нетрудоустроенный 25-летний рабочий

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Приволжского района Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обвиняемый, будучи ответственным за соблюдение техники безопасности на строительстве жилого комплекса, допустил ряд серьезных нарушений. Он не обеспечил проведение обучения безопасным методам и приемам работы в условиях воздействия вредных и опасных производственных факторов, не организовал стажировку на рабочем месте и не провел инструктаж по охране труда.

В результате этих нарушений к самостоятельной работе по уборке строительного мусора на одиннадцатом этаже строящегося дома был допущен официально нетрудоустроенный 25-летний рабочий. Обвиняемый не обеспечил должный контроль за безопасным производством работ на рабочем месте.

Как установило следствие, из-за неосторожных действий рабочего, потерявшего равновесие, произошло его падение с высоты одиннадцатого этажа на землю. От полученных множественных травм 25-летний рабочий скончался на месте происшествия.



Рената Валеева