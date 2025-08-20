В России за сутки потушено 18 лесных пожаров

Продолжается борьба с 41 очагом

За прошедшие сутки в России ликвидировано 18 лесных пожаров в восьми регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению 41 лесного пожара в семи регионах. В борьбе с огнем задействованы 1 756 человек, 234 единицы техники и 17 воздушных судов.

Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки используются 52 воздушных судна.



В трех регионах России введен режим ЧС. Особый противопожарный режим действует в 58 регионах. В 87 регионах страны продолжается пожароопасный сезон.

По данным ведомства, с начала года 70,7% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

За 18 августа в России ликвидировано 25 лесных пожаров в 13 регионах.

Рената Валеева