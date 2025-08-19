В России потушено 25 лесных пожаров

В настоящее время продолжаются работы по тушению 41 лесного пожара в пяти регионах страны

За прошедшие сутки в России ликвидировано 25 лесных пожаров в 13 регионах. В настоящее время продолжаются работы по тушению 41 лесного пожара в пяти регионах страны.

В борьбе с огнем задействованы 1 554 человека, 168 единиц техники и 10 воздушных судов. 56 воздушных судов осуществляют авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.



Режим чрезвычайной ситуации введен в трех регионах, особый противопожарный режим действует в 58 регионах. Пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах страны.

По данным МЧС, с начала года 70,7% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

За 17 августа в России ликвидировано 24 лесных пожара в 11 регионах страны.

Рената Валеева