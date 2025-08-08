В Татарстане за неделю 100 человек пострадали от укусов клещей, почти половина — дети

Наибольшее количество укусов клещами зарегистрировано среди жителей Казани

За первую неделю августа в Татарстане зарегистрировано 100 случаев укусов клещами, из которых 47 приходятся на детей. С начала 2024 года в медицинские организации республики по поводу присасывания клещей обратились 9026 человек, в том числе 2227 детей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по республике.

Наибольшее количество укусов клещами зарегистрировано среди жителей Казани (3330 случаев), Набережных Челнов (866 случаев) и Нижнекамского района (580 случаев).

В текущем году исследовано 4716 клещей, снятых с людей. По результатам исследований, в 822 клещах (17,4%) обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 36 клещах (0,7%) — возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека, в 60 клещах (1,3%) — возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека и в 37 клещах (0,8%) — возбудитель клещевого вирусного энцефалита. В 169 клещах, собранных в природных очагах, возбудители клещевых инфекций не выявлены.

На сегодняшний день зарегистрировано четыре случая иксодового клещевого боррелиоза и два случая клещевого энцефалита.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Против клещевого энцефалита вакцинировано 14 447 человек, что составляет 95,2% от запланированного количества.

Рената Валеева