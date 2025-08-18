Рустам Минниханов проводит встречу с главами крупнейших китайских корпораций

По итогам 2024 года внешнеторговый оборот между регионом и КНР составил $3,3 млрд

Фото: Артем Дергунов

Раис Татарстана Рустам Минниханов проводит встречу с руководителями 19 крупнейших корпораций и компаний из Китая. Цель встречи — обсуждение перспектив расширения экономического сотрудничества между Татарстаном и КНР в условиях меняющейся геополитической ситуации.

Среди участников встречи: генеральный директор Shanghai Bozhi Supply Вэй Бочжоу, генеральный директор судоходной логистической компании New New Shipping Кэ Цзинь, вице-президент Sony Group Цюй Сяофей, а также представители крупного глобального поставщика строительных кранов и другой строительной техники.

Как отмечают участники, каждая из компаний предлагает возможности для сотрудничества в различных сферах на фоне ухода западных компаний с российского рынка.

— Мы готовы участвовать в данных процессах на региональном уровне. Наша республика успешно сотрудничает с китайскими партнерами. Татарстан часто посещают руководители КНР, официальные и деловые круги. Представители нашей республики также знакомятся с провинциями КНР, изучают передовой опыт. В Казани работает генеральное консульство Китая, а в Пекине действует торгово-экономическое представительство Татарстана, — сказал он.

На встрече Минниханов подчеркнул динамичное развитие внешнеторговых связей между Татарстаном и Китаем. По итогам 2024 года внешнеторговый оборот между регионом и КНР составил $3,3 миллиарда.



Рената Валеева