Журналист Зислис раскрыл трансферные планы «Ак Барса»
Казанский клуб исследует иностранный рынок
Журналист Михаил Зислис раскрыл трансферные планы «Ак Барса». По его словам, казанский клуб активно изучает иностранный рынок в целях усиления команды.
Ранее некоторые источники сообщили, что «Ак Барс» договорился с ярославским «Локомотивом» по подписанию нападающего Григория Денисенко.
— Вслед за приобретением Григория Денисенко «Ак Барс» не успокаивается и продолжает активно изучать иностранный рынок. В Казани считают, что команде еще необходимо усиление в атакующую линию. Почему бы и нет? Допускаю появление нескольких интересных кандидатов в доступе. Рабочих мест на хорошие деньги осталось не очень много, — сказал Зислис.
В межсезонье «Ак Барс» подписал четырех новичков: Уайатта Калинюка, Брэндона Байро, Михаила Фисенко и Михаила Бердина.
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 5 сентября матчем прошлогодних финалистов «Локомотива» и «Трактора».
