В июле продажи жилья в Татарстане выросли на 27%

В июле 2025 года рынок вторичной недвижимости в Татарстане пережил значительный подъем, зафиксировав рост спроса на 22% по сравнению с июнем

Фото: Динар Фатыхов

В июле 2025 года рынок вторичной недвижимости в Татарстане пережил значительный подъем, зафиксировав рост спроса на 22% по сравнению с июнем. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Управлением Росреестра по республике.

Согласно информации ведомства, количество зарегистрированных прав на основании договоров купли-продажи (ДКП) увеличилось с 11 232 в июне до 13 692 в июле. Наибольший рост интереса наблюдался к квартирам — количество сделок купли-продажи квартир увеличилось на 27,1% в целом по республике, а в Казани этот показатель составил 26%.

Земельные участки также пользовались повышенным спросом, с ростом на 21,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а индивидуальные жилые дома — на 15,1%.

Положительная динамика была зафиксирована и на первичном рынке недвижимости. Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) увеличилось на 19,2% — с 1 419 до 1 692 ДДУ.

— По нашим данным, впервые после апреля, когда на татарстанском вторичном рынке недвижимости наблюдалась самая высокая активность, а в последующие два месяца, наоборот, снижение, в июле вновь произошло заметное оживление — количество сделок по отношению к июню увеличилось на 27%. Положительная динамика наблюдалась и на первичном рынке. После снижения во II квартале, по итогам июля спрос на новостройки увеличился на 19%, — отметила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Наличие положительной динамики и рост количества сделок говорит о том, что спрос на недвижимость сохраняется во всех сегментах. При этом больше половины сделок проходят за собственные средства, без привлечения ипотечных кредитов. Уверен, что в дальнейшем, при условии снижения ипотечной ставки, спрос будет только расти. Сегодня участники рынка недвижимости адаптировались к существующим условиям, те, кто хочет купить, не откладывают покупку, а те, кто продает, предлагают более лояльные условия, — прокомментировал вице-президент Гильдии риелторов Республики Татарстан Руслан Садреев, подчеркнув адаптацию участников рынка к текущим условиям и преобладание сделок за собственные средства.

Сенатор Андрей Кутепов обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность исключения квартир-студий и квартир площадью менее 28 квадратных метров из программы «Семейная ипотека».

Рената Валеева