КНИТУ: сграффито на здании корпуса не уничтожено

Оно хранится под слоем утеплителя и штукатурки

Сграффито хранится под слоем утеплителя и штукатурки. Фото: предоставлено Вячеславом Кириллиным

После публикации статьи «Скандал с утерей сграффито на корпусе КНИТУ в Казани дошел до суда» в редакцию нашей интернет-газеты обратились представители вуза с комментарием к материалу. Приводим их позицию с важным уточнением: cграффито все-таки не уничтожено, а скрыто под слоем утеплителя и штукатурки.

«Во-первых, в статье указывается, что университет фактически признает факт требования Управления архитектуры и градостроительства Казани о сохранении сграффито, но в связи с неточностями в формулировках в официальной документации университет отказывается это делать.

Указанное утверждение абсолютно не соответствует действительности. Поясняем, что до начала проведения ремонтных работ университет в установленном порядке направил в Управление архитектуры и градостроительства соответствующую проектную документацию с целью утверждения эскиза внешнего облика.

Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Направленная документация содержала исчерпывающую информацию о характере планируемых к реализации работ, которые в том числе предусматривали оштукатуривание по сетке всего фасада здания, что неизбежно связано с закрытием расположенных на фасаде здания элементов. Также эта документация предусматривала нанесение на вновь отштукатуренный фасад здания панно с изображением, которое аналогично ранее имеющемуся.

Таким образом, у Управления архитектуры и градостроительства на стадии согласования имелась полная и исчерпывающая информация о планируемых к производству работах, а также имелась возможность запросить любую дополнительную уточняющую информацию.

Университет получил согласование проекта, в котором было четко и однозначно указано на возможность проведения указанных работ в соответствии с проектом при условии соблюдения цветов и сочетаний при восстановлении граффити. Работы по ремонту были выполнены в строгом соответствии с проектной документацией.

В целях исполнения требования Управления архитектуры и градостроительства для нанесения граффити университет согласовал с указанным управлением запланированные к использованию краски, их цвета и сочетания.

Однако уже после завершения ремонтных работ университет неожиданно для себя столкнулся с ретроспективным требованием Управления архитектуры и градостроительства о выполнении работ не по восстановлению панно путем нанесения граффити, а о восстановлении первоначальных элементов фасада здания с использованием техники сграффито, что абсолютно не соответствует ни проекту на выполнение работ, ни полученному от Управления архитектуры и градостроительства до начала выполнения работ согласования данного проекта. Данные требования Управления архитектуры и градостроительства фактически повлекут уничтожение результатов уже выполненных работ, они предполагают проведение, по сути, реставрационных мероприятий в отношении объекта, который не включен ни в один из реестров объектов, требующих защиты и охраны. Все это связано с незапланированными многомиллионными затратами для университета как бюджетного учреждения.

Во-вторых, в статье также указывается, что университет в ходе судебного заседания заявил об уничтожении сграффито в ходе выполнения ремонтных работ, что также не соответствует действительности.

Сграффито в том виде, в котором оно было на момент начала выполнения ремонтных работ, как ранее и заявлялось руководством университета, скрыто под слоем утеплителя и штукатурки. И выполнение работ по его реставрации и (или) сохранению без демонтажа нового фасада здания невозможно, о чем представитель и заявил в зале суда».

Радиф Кашапов