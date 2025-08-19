Генич — о матче «Рубина»: «Хорошо, что я не дома был, иначе бы уснул»

Комментатор поделился впечатлениями от победы казанцев над «Ростовом»

Фото: Динар Фатыхов

Комментатор Константин Генич поделился впечатлениями от просмотра игры «Рубина» против «Ростова» в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани и закончилась минимальной победой команды Рашида Рахимова со счетом 1:0.

— Я смотрел эту игру на стадионе «Динамо» в ожидании своего репортажа. И пришлось смотреть без звука. Смотрел, и хорошо, что я не дома был, иначе бы уснул. А так на стадионе дул ветерок, спокойненько посмотрел. Тяжелая для просмотра игра, — заявил Генич в эфире «Коммент шоу».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» после пяти туров набрал десять очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» в пяти матчах одержал всего одну победу и располагается на 14-й строчке чемпионата.

В следующем туре «Рубин» сыграет в Казани со «Спартаком», встреча состоится 23 августа в 14.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин