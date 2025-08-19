Блогера Никиту Ефремова обвинили в финансировании экстремизма

Суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий

Блогер и предприниматель Никита Ефремов стал фигурантом уголовного дела о финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Следственные органы предъявили предпринимателю обвинение по части 1 статьи 282.3 УК РФ, которая предусматривает ответственность за предоставление или сбор средств, предназначенных для финансирования преступлений экстремистской направленности.

Как пишет RT со ссылкой на источник, Ефремов задержан за финансирование ФБК*.

Останкинский суд Москвы в качестве меры пресечения установил запрет определенных действий для блогера. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Подробности уголовного дела судом не разглашаются.



Никита Ефремов — владелец сети магазинов кроссовок и одежды. У него есть точки в Москве, Санкт-Петербурге и Дубае. В конце 2023 года в сети магазинов кроссовок Ефремова проводились обыски, после того как его обвинили в продаже поддельной обуви. Тогда было изъято 5000 пар кроссовок различных брендов для экспертизы, которая выявила, что взятые образцы обуви являются оригинальными и в деле отсутствуют достаточные основания для возбуждения уголовного дела.

Наталья Жирнова