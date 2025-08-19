«Ак Барс» назвал состав, который поедет в Тольятти на игру с «Ладой»
Вне заявки остались многие игроки основного состава
«Ак Барс» назвал состав, который поедет в Тольятти на контрольную игру с «Ладой».
- Вратари: Максим Арефьев, Михаил Бердин.
- Защитники: Игорь Бардин, Уайатт Калинюк, Митчелл Миллер, Рашит Самигуллин, Арсен Таймазов, Степан Терехов, Альберт Яруллин.
- Нападающие: Артур Бровкин, Брэндон Биро, Никита Дыняк, Ильдан Галеев, Артем Галимов, Радэль Замалтдинов, Дмитрий Кателевский, Денис Комков, Егор Потапов, Алексей Пустозеров, Илья Сафонов, Семен Терехов, Тимофей Жулин.
Отметим, что вне заявки остались многие игроки основного состава: капитан Алексей Марченко, защитники Никита Лямкин, Степан Фальковский , Артемий Князев, нападающие Дмитрий Яшкин, Александр Барабанов, Михаил Фисенко.
Напомним, матч начнется в 16.00 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажут в соцсетях казанского клуба.
